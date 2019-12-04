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Başkente mevsimin ilk karı yağdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
(GÖRÜNTÜLÜ) ANKARA'DA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Başkentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Çankaya ilçesindeki İncek, Ahlatlıbel ve Kepekli gibi yüksek rakımlı mevkilerde başlayan kar yağışı nedeniyle ekipleri, ana arterlerde ve mahalle aralarında tuzlama çalışması yaptı.

genelinde sabahın erken saatlerinde hafif şekilde yağan yağmur, Çankaya ilçesi Dikmen ve Oran semtleri ile Gölbaşı ilçesi İncek semtinde kara döndü.

Kar yüksek kesimlerde toprak yüzeyini hafifçe örterken etkisini de artırarak devam ediyor.

Başkente mevsimin ilk karı yağdı BAŞKENTE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Şehrin ana arterlerindeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmıyor.

ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler ana yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü ile polis ekipleri de tedbirlerini arttırdı. Sürücüler, özellikle kış lastiklerini takmaları konusunda uyarıldı.

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