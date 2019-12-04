Başkente mevsimin ilk karı yağdı

Başkentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Çankaya ilçesindeki İncek, Ahlatlıbel ve Kepekli gibi yüksek rakımlı mevkilerde başlayan kar yağışı nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterlerde ve mahalle aralarında tuzlama çalışması yaptı.

Ankara genelinde sabahın erken saatlerinde hafif şekilde yağan yağmur, Çankaya ilçesi Dikmen ve Oran semtleri ile Gölbaşı ilçesi İncek semtinde kara döndü.

Kar yüksek kesimlerde toprak yüzeyini hafifçe örterken etkisini de artırarak devam ediyor.

Şehrin ana arterlerindeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler ana yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü ile polis ekipleri de tedbirlerini arttırdı. Sürücüler, özellikle kış lastiklerini takmaları konusunda uyarıldı.