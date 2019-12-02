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Kahramanmaraş'ta küçük çocuğun köpeğini koruduğu anlar gülümsetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
KÜÇÜK ÇOCUĞUN KÖPEĞİNİ KORUDUĞU ANLAR GÜLÜMSETTİ

’ın Elbistan ilçesinde kendisiyle yaşıt olan köpeğini sokak köpeğinin ısırdığını düşünen 1 yaşındaki bebeğin müdahalesi ailesini şaşkına çevirdi.

Elbistan ilçesine bağlı Hasanköy Mahallesi'nde ikamet eden Uğur ve Alev Arslan'ın 1 yaşındaki oğlu Miraç Doğan Arslan, evlerinin bahçesinde Karabaş ismi verilen köpeğiyle oynadığı esnada, başka bir köpek yanlarına yaklaştı.

Kahramanmaraş'ta küçük çocuğun köpeğini koruduğu anlar gülümsetti KAHRAMANMARAŞ'TA KÜÇÜK ÇOCUĞUN KÖPEĞİNİ KORUDUĞU ANLAR GÜLÜMSETTİ

KÖPEĞİ ISIRDI

Yaklaşan sokak köpeğinin, Karabaş'ı ısırmak istediğini düşünen Miraç, sokak köpeğini belinden ısırmaya çalıştı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen annesinin müdahalesiyle köpeklerden uzaklaşan Miraç'ın bu davranışı hayvan sevgisinin en güzel örneği olarak kayıtlara geçti.

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