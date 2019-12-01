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İstanbul Fatih'te silahlı saldırı! Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.12.2019 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019
İSTANBUL'DA SİLAHLI SALDIRI! YARALILAR VAR

'te sonucu 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Hırka-i Şerif Mahallesi Türkistan Sokak'ta bekleyen 4 kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Fatih'te silahlı saldırı! Yaralılar var İSTANBUL FATİH'TE SİLAHLI SALDIRI! YARALILAR VAR



Saldırıda yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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