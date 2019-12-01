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01.12.2019

İstanbul Fatih'te silahlı saldırı! Yaralılar var

İstanbul Fatih'te silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Hırka-i Şerif Mahallesi Türkistan Sokak'ta bekleyen 4 kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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