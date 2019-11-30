30 Kasım 2019, Cumartesi
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar yağışı uyarısı | 30 Kasım 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.11.2019
METEOROLOJİ'DEN YOĞUN KAR UYARISI!

2019 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ’nun kuzey ve doğusu ile , ve çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 30 Kasım 2019 Cumartesi hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, , Doğu Akdeniz,Batı ve , , Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Antalya ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara ve Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile , ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinden sonra, , , , , , K. Maraş, Erzincan, Tunceli, , , ve çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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