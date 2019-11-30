Kadın başkan kadın işçiyi kovdu
Safranbolu’nun CHP’li kadın belediye başkanı Elif Köse, 2 çocuk annesi Fatma Özköse’yi önce sürgüne gönderdi, sonra işten attı. Özköse isyan etti: Bir oğlum 13 yıldır lösemi tedavisi görüyor. Geleceğimizi kararttılar.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Elif Köse, 2 çocuk annesi Fatma Özköse'yi önce sürgüne gönderdi, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde ise işten kovdu.
2019 yılının Ocak ayında işe girdiğini söyleyen Özköse, Safranbolu Belediyesi Beyaz Masası'nda görev yaparken Nisan ayında İtfaiye Müdürlüğü'ne sürüldüğünü iddia etti. Özköse, sosyal medyada Barış Pınarı harekatı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili destek mesajı yazdığı için 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kovulduğunu anlattı. Özköse, "İşe girdiğim gün dünyalar benim olmuştu. Kimseye muhtaç olmadan aldığım asgari ücret ile 2 oğlum ile birlikte mutlu şekilde yaşayacaktık. Ama tüm umutlarımız ve sevincimizi elimizden aldılar. Önce sürdüler, sonra da 25 Kasım'da iş sözleşmemi iptal ettiler. Bana gelen yazıya göre ekonomik nedenle sözleşmem iptal edilmiş. Safranbolu Belediyesi benim alacağım asgari ücret ile mi düzelecek? Çocuklarımın rızkıydı. Çocuklarım bu sene üniversite sınavına girecekler. Bu moral bozukluğu ile nasıl başarılı olacaklar. Beni sadece işten atmadılar, çocuklarımın geleceğini de kararttılar. Bu nasıl vicdansızlık ?"dedi. İş sözleşmesi iptal edilen Özköse, CHP'li başkan Elif Köse'nin bir internet sitesinde "İşe geç geliyor, bunu alışkanlık haline getirdi" diye açıklama yaptığını belirterek, "İşe kartla giriş yapıyoruz, kartın hangi saatlerde basıldığı belli" dedi.
LÖSEMİLİ OĞLUNU DA KARALADILAR
13 yıldır lösemi hastası oğlunun tedavisi ile uğraşan Özköse, "Sosyal medyada 'çocuğu hasta değil onun üzerinde polemik yapıyor' dediler. 18 yaşında olan oğlum Burak 13 yıl önce Lösemi hastalığına yakalandı, tedavi gördü, iki kez hastalığı tekrarladı. Hala kontrolleri sürüyor" dedi.
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