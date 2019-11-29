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Şanlıurfa'da genç, dövüldü, bıçaklandı, tüfekle vuruldu; önüne bırakıldığı hastanede öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2019 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
VAHŞET! DÖVÜLDÜ, BIÇAKLANDI, VURULDU

'da 26 yaşındaki kimliği belirsiz kişilerce dövülüp, bıçaklanarak, tüfekle vurulduktan sonra hastane önüne bırakıldı. Doktorların müdahale ettiği ağır yaralı Bendaş kurtarılamadı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

'da Karaköprü Mahallesi'nde çarşamba gecesi arkadaşları ile kafede oturan (26), iddiaya göre, yanına gelen bazı kişilerce ailevi konunun görüşülmesi için dışarı çağrıldı.

ÖZEL HASTANENİN ÖNÜNE BIRAKILDI

Bendaş, dışarı çıkınca bir araca bindirilerek götürüldü. Dövülüp, bıçaklanarak, tüfekle vurulan Bendaş, araçla Karaköprü semtindeki özel hastanenin önüne bırakıldı. Sağlık görevlilerince acil servise alınan ağır yaralı Bendaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TESLİM EDİLDİ

Yakup Bendaş'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri, saldırganların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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