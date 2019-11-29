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Samsun'da hasta, doktora tekme atıp kaçtı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2019 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
DOKTORUN ZOR ANLARI!

'da () Bölümü'nde görevli Gök, hastasını muayene ederken araya girip, tahlil sonucu göstermek isteyen Z.B.'nin saldırısına uğradı. Z.B., doktor Gök'ün göğsüne tekme atıp, kaçtı.

Olay, dün sabah () Polikliniği'nde meydana geldi. Kardiyoloji Uzmanı Gök'ün hasta muayene ettiği sırada gelen Z.B., araya girerek, tahlil sonuçlarını göstermek istedi.

Doktorun tahlil sonuçlarına öğleden sonra bakıldığını, beklemesi halinde yardımcı olacağını söylediği Z.B. ısrarcı oldu. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

ARKASINA BAKMADAN KAÇTI

Elindeki tahlil sonuçlarını doktorun yüzüne fırlatan Z.B., masaya çıkarak, 'ün göğsüne tekme attı. Hasta yakınları ve görevlilerin müdahalesi ile odadan çıkarılan Z.B. kaçtı.

Doktorun şikayeti üzerine polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"SIRA NUMARASI YOKTU"

6 yıllık hekim olduğunu anlatan Gökhan Gök, "Hasta çok sabırsızdı, bir kaç evrakla geldi ve sonuçlarına bakmamı istedi. Kendisinin sıra numarası yoktu.

Ben 'sonuçlara öğleden sonra bakıyoruz, ancak beklersen inisiyatif kullanarak bakabilirim' dedim. Kendisi dışarıda bekledi ve 10 dakikada bir, diğer hastalarımı tedavi ederken odaya girerek tacizde bulundu.

TEKME ATTI

Sürekli olarak muayenemi böldü. Bu esnada dışarıda hastalarla tartışıyordu. Sonrasında elindeki kağıtları sallayarak odaya girdi ve 'Bak şunlara artık, sabahtan beri herkesinkine baktın' dedi. Bakamayacağımı ve beklemesi gerektiğini söyledim. Sonra kağıtları sallayarak, yüzüme fırlattı. Hakaret etti. Ben de kağıtları kendisine geri fırlattım.

Sonra döndü ve masamın üzerine çıkararak, göğsümün ortasına tekme attı. Odadaki arkadaşlardan araya girerek, kavgayı ayıranlar oldu. Beni, 'Bu burada bitmez, seninle uğraşacağım' diyerek, tehdit etti. Şikayetçi oldum" dedi.

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