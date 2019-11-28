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Van'da yakalanan dilencinin üzerinden servet çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
AYAKLI BANKA! DUDAK UÇUKLATAN SERVET

, ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sırasında yakalanan dilencinin üzerinden 196 bin TL'lik hesap cüzdanı, altın hesabı cüzdanı, araba anahtarı ve ev devir evrakı çıktı

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkanlar herkesi şaşırttı.Dilencinin üzerinden nakit paranın yanı sıra 196 bin TL'lik hesap cüzdanı, altın hesabı cüzdanı, araba anahtarı ve ev devir evrakı çıktı.

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