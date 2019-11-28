Meteoroloji'den uyarı geldi! Cuma sabahı başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak fırtına için uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cuma (yarın) sabahının ilk saatlerinden itibaren fırtına ve sağanak yağışların yurdun büyük bölümünü etkileyeceğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve çevre iller için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Yapılan açıklamada; ""Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Başlama-Bitiş Zamanı

29.11.2019 06:00-29.11.2019 15:00

Hadisenin Şiddeti

Kuvvetli Yağış

Oluşması Muhtemel Riskler

Ulaşımda Aksamalar - Su Baskını - Yıldırım - Sel

FIRTINA UYARISI DA YAPILDI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) sabah ilk saatlerden itibaren rüzgarın güney yönlerden Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Başlama - Bitiş Zamanı

29.11.2019 05:00-

29.11.2019 23:00

Oluşması Muhtemel Riskler

Ulaşımda Aksamalar - Çatı Uçması - Ağaç veya Direklerin Devrilmesi - Soba ve Doğalgaz Kaynaklı Baca Gazı Zehirlenmesi

Alınabilir Tedbirler

Fırtınadan Korunma Yöntemleri | Baca Gazı Zehirlenmesinden Korunma Yöntemleri