Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadına para cezası
Tekirdağ'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Cemile A.'ya, kırmızı ışıkta geçtiği için kara yolları kanunu 47-B maddesi uyarınca 235 lira ceza uygulandı.
Kaza, merkez Süleymanpaşailçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Cemile A.'ya, seyir halinde olan Kazım A.'nın kullandığı 59 HN 972 plakalı otomobil çarptı.
Kazada Cemile A., hafif yaralanırken, trafik ekipleri kaza mahalinde yaptığı inceleme sonucu kadının yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada karşıya geçtiğini tespit ederek kaza raporuna kusurlu olarak kaydetti.
Cemile A.'ya kara yolları kanunu 47-B maddesi uyarınca 235 lira cezai işlem yapıldı.
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