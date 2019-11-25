25 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Şiddetli yağış uyarısı! | 25 Kasım 2019 hava durumu .

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.11.2019
METEOROLOJİ'DEN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

2019 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege ve ile , , ve çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 25 Kasım 2019 Pazartesi hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege ve ile , , ve çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; , Aydın, , , Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²), çevreleri ile 'nın merkez ve batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 Kg/m² ve üzeri) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve ile 'nun kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN