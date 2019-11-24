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Aksaray'da kimyasal madde alarmı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.11.2019 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
AKSARAY'DA KİMYASAL MADDE ALARMI!

'da iş yerine gelen zarfı akşam eve gelince açan kişi ile ailesi, iddiaya göre zarfın içindeki tozdan kaynaklı rahatsızlandı. Mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan aile bireyleri polis, ve sağlık ekipleri tarafından binanın önüne kurulan çadırda karantinaya alındı, binadakiler ise tahliye edildi.

Olay, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi 704 Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi iş yerine gelen zarfı, akşam evine gidince açtı. İddiaya göre, zarfın içindeki olduğu düşünülen toz madde nedeniyle, kendisinde ve ailesinde, mide bulantısı ve baş dönmesi başladı. Bunun üzerine aile durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda, sağlık, polis ve ekibi sevk edildi.

ARINMA ÇADIRI KURULDU, BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen AFED ekipleri, kimyasal madde endişesi nedeniyle binanın önünü arınma çadırı kurdu. Polis ise binada oturanları güvenli bir şekilde tahliye etti. 4 kişi oldukları tahmin edilen aile bireyleri, bu çadırda karantinaya alındı. Uzmunlar tarafından burada yıkanan aile ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika: Aksaray'da kimyasal madde alarmı! Karantinaya alındı SON DAKİKA: AKSARAY'DA KİMYASAL MADDE ALARMI! KARANTİNAYA ALINDI

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