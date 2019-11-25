Arkadaşını arayıp "Beni buradan kurtar" diyen kayıp iş adamı ölü bulundu!

Karabük'te dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınmayan iş adamı 52 yaşındaki Ertuğrul Gazi Yıldız, çayda suya gömülen otomobilde boğulmuş olarak bulundu. Yıldız'ın son olarak arkadaşını arayarak, "Beni buradan kurtar" dediği öğrenildi.

Karabük'te demir ve çelik üreten bir iş yerinin sahibi olan Ertuğrul Gazi Yıldız, dün saat 16.00 sıralarında Kastamonu'nun Araç ilçesinde atıl vaziyette devraldığı bir akaryakıt istasyonunu yerinde incelemek için 34 RM 6068 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Akşam saatlerinde Karabük'e geri dönmek için yola çıkan Yıldız, cep telefonundan aradığı arkadaşına 'Beni buradan kurtar' dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.