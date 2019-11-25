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Arkadaşını arayıp "Beni buradan kurtar" diyen kayıp iş adamı ölü bulundu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
SON SÖZÜ BENİ KURTARIN OLDU!

'te dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınmayan 52 yaşındaki Yıldız, çayda suya gömülen otomobilde boğulmuş olarak bulundu. Yıldız'ın son olarak arkadaşını arayarak, "Beni buradan kurtar" dediği öğrenildi.

'te demir ve çelik üreten bir iş yerinin sahibi olan Yıldız, dün saat 16.00 sıralarında 'nun Araç ilçesinde atıl vaziyette devraldığı bir akaryakıt istasyonunu yerinde incelemek için 34 RM 6068 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Akşam saatlerinde Karabük'e geri dönmek için yola çıkan Yıldız, cep telefonundan aradığı arkadaşına 'Beni buradan kurtar' dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

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