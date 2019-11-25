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26 yıl sonra gelen korkunç itiraf: Fatoş ölmedi, öldürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
26 YIL SONRA GELEN KORKUNÇ İTİRAF!

'nın Gazipaşa ilçesinde, 26 yıl önce henüz 8 günlükken ölen 'Fatoş' bebeğin, öldürüldüğünü öne süren halanın iddiaları üzerine soruşturma başlatan , bebeğin nüfus kaydı ile varsa o dönem doğumda yer alan ebe ve cenazenin defninde görev yapan imamın bulunması için araştırma başlattı.

Gazipaşa'ya bağlı Kahyalar Mahallesi'nde iddiaya göre, A.Ş. ve Z.G., 1992 yılında kaçarak, evlendi. Nikahtan yaklaşık 6 ay sonra Z.G., 7 Şubat 1993 tarihinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 'Fatoş' adı verilen kız bebek, 8 gün sonra yaşamını yitirdi. O dönem ölümü normal olarak görülen bebek, toprağa verildi.

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