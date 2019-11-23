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İzmir Konak'ta dehşet evi! 3 arkadaşını bıçakladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.11.2019 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
İZMİR'DE DEHŞET EVİ! 3 ARKADAŞINI BIÇAKLADI...

'in Konak ilçesinde, Yasin B., evde tartıştığı 1’i kadın 3 arkadaşını bıçakla yaraladı. Hastanede tedaviye alınan 3 kişiden boğazından yaralanan Deniz Y.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Karataş Semti 269 Sokak'taki apartmanın birinci katında meydana geldi. Yasin B. ile Semih S., Burhan Ö. ve Deniz Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin B., bıçakla 1'i kadın 3 kişiye saldırdı. 3 kişi bıçağın vücuduna isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı.

İzmir Konak'ta bıçaklı kavga! Yaralılar var |Video İZMİR KONAK'TA BIÇAKLI KAVGA! YARALILAR VAR |VİDEO

Yasin B., olay yerinden kaçtı. Semih S., Burhan Ö. ve Deniz Y. kendi imkanlarıyla Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Burada tedaviye alınan 3 kişiden, boğazından yaralanan Deniz Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, kısa sürede Yasin B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği'nde işlemleri devam ediyor.

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