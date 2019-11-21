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Tekirdağ'da 50 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.11.2019
AMANSIZ KOVALAMACA! BÖYLE YAKALANDILAR

'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla çıkma hazırlığındaki 50 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenler gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

KOVALAMACA YAŞANDI

Ekiplerin "dur" ikazını dikkate almayıp yoluna devam eden sürücünün kullandığı minibüs, kovalamacanın ardından ilçe çıkışında durduruldu.

50 GÖÇMEN YAKALANDI

Minibüsteki kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 50 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler gönderildi.

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