Tekirdağ'da 50 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 21.11.2019
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 50 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
KOVALAMACA YAŞANDI
Ekiplerin "dur" ikazını dikkate almayıp yoluna devam eden sürücünün kullandığı minibüs, kovalamacanın ardından ilçe çıkışında durduruldu.
50 GÖÇMEN YAKALANDI
Minibüsteki kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 50 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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