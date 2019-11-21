21 Kasım hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı?
Giriş Tarihi: 21.11.2019
Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında soğuk kış günlerinin kapıda olduğu ifade edildi. Cuma akşamı etkisini gösterecek olan sağanak yağışın ardından hava sıcaklıklarının düşeceği ifade edilirken, yurt genelinde kış belirtilerinin yaşanacağı açıklandı. İşte 21 Kasım Meteoroloji hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurdumuzun 22 Kasım Cuma ve 25 Kasım Pazartesi günleri Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisine gireceği bildirildi. Uzun süredir ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerin etkisiyle, Cuma gününden itibaren azalarak mevsim normallerine düşeceği açıklandı. Peki, yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Kasım Meteoroloji hava durumu raporu...
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