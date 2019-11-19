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Manisa'da Fatih Sultan Mehmet heykeline büyük saygısızlık

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
FATİH SULTAN MEHMET HEYKELİNE BÜYÜK SAYGISIZLIK

Osmanlı şehzadelerinin yetiştiği sarayının bahçelerinden biri olan bugünkü Fatih Parkında bulunan 'in at üzerindeki heykelinin bulunduğu merdivenli kaidenin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sprey boyalarla boyanmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Osmanlı Devletinin en önemli padişahlarının şehzadelik yaptığı 'daki Sarayı Amirenin bahçelerinden biri olan bugünkü Fatih Parkındaki, 'in at üzerindeki heykelin basamaklarına sprey boyayla yazılan yazılar tepki çekti.



TARİHE SAYGISIZLIK

Farklı zamanlarda farklı kişiler tarafından sprey boyalarla atılan tarihler, yazılan yazıların hem Fatih'e hem de tarihe bir saygısızlık olduğunu dile getiren vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Belediyeden heykel kaidesindeki yazıların silinmesi ve önlem alınmasını isteyen vatandaşlar yetkililere çağrıda bulunarak oluşan görüntü kirliliğine bir son verilmesini istedi.

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