Manisa'da Fatih Sultan Mehmet heykeline büyük saygısızlık
Osmanlı şehzadelerinin yetiştiği Manisa sarayının bahçelerinden biri olan bugünkü Fatih Parkında bulunan Fatih Sultan Mehmet'in at üzerindeki heykelinin bulunduğu merdivenli kaidenin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sprey boyalarla boyanmasına vatandaşlar tepki gösterdi.
Osmanlı Devletinin en önemli padişahlarının şehzadelik yaptığı Manisa'daki Sarayı Amirenin bahçelerinden biri olan bugünkü Fatih Parkındaki, Fatih Sultan Mehmet'in at üzerindeki heykelin basamaklarına sprey boyayla yazılan yazılar tepki çekti.
TARİHE SAYGISIZLIK
Farklı zamanlarda farklı kişiler tarafından sprey boyalarla atılan tarihler, yazılan yazıların hem Fatih'e hem de tarihe bir saygısızlık olduğunu dile getiren vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Belediyeden heykel kaidesindeki yazıların silinmesi ve önlem alınmasını isteyen vatandaşlar yetkililere çağrıda bulunarak oluşan görüntü kirliliğine bir son verilmesini istedi.
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