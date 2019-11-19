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Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt toprağa verildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2019
YAŞAR BÜYÜKANIT'IN EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Eski Genelkurmay Başkanı ’ın eşi Bilge Filiz Büyükanıt, 'inde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı, ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

Eski Genelkurmay Başkanı , Büyükanıt'ın mezarına toprak attı. Filiz Büyükanıt'ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz da annesinin mezarına su dökerken gözyaşlarını tutamadı.



Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral 'ın eşi Bilge Filiz Büyükanıt, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Filiz Büyükanıt için 'inde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, cenaze Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Büyükanıt'ın mezarına kürekle toprak attı. Ardından Büyükanıt'ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz annesinin mezarına su döktüğü sırada gözyaşlarını tutamadı.

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