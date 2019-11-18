Şanlıurfa sınırında YPG/PKK'lı 2 terörist yakalandı
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sınırı geçmeye çalışan YPG/PKK'lı 2 teröristin yakalandığı bildirildi. Silahlarıyla yakalandığı belirtilen teröristler, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Suriye'nin Aynularab bölgesinden bazı terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye geçeceğine ilişkin bilgiye ulaştı.
Sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekipler, Suruç ilçesinden sınırı geçmeye çalışan terör örgütü YPG/PKK mensubu H.Y. ve F.O'yu yakaladı.
Silahlarıyla yakalandığı belirtilen teröristler, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Tahta parçalarından 200 saatte yaptı!
- Bursa'da 59 yaşındaki adam 40 yıldır cam yiyor
- Hintli dayı yaptı milyonlar onu izledi!
- Burs ve kredi alacak öğrenciler dikkat! Son gün yarın...
- Cam fasulye konservesi bomba gibi patladı
- Sakarya’dan acı haber! 2 çocuk hayatını kaybetti
- 8 günlük bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip "Bu öldü, bunu alın" dediler
- İzmir'de korkunç cinayet
- Uçaktan iğrenç görüntüler sosyal medyada olay oldu
- Bakan İzmir için talimatı verdi: Yıkılacak!
Daha Fazla Gör
- Bakan Bekir Pakdemirli'den "balon balığı" ve "yangın söndürme tankı" açıklaması
- KKTC'den Rumlara tokat gibi yanıt! “Aklınızı başınıza alın, altında kalırsınız”
- Siirt'te PKK''ya ait drone ele geçirildi
- Son dakika: El Bab saldırısını organize eden teröristler Kandil'den!
- AK Partili Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni "EYT yanıtı! "Bu artık ikiyüzlülükten de öte siyasi sahtekarlık"
- Son dakika: Başkan Erdoğan: Birileri petrol paylaşımının içinde! Bizim derdimiz insandır
- Son dakika: Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması! Okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı
- Son dakika: Yıldız Kenter hayatını kaybetti
- Dışişleri Bakanlığından KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki
- AK Parti'li Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "EYT" açıklamasına sert eleştiri! "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu"
- İran'da protestolar giderek alevleniyor! Başkan Erdoğan bu sözlerle dikkat çekmişti...
- Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı