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Şanlıurfa sınırında YPG/PKK'lı 2 terörist yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
ŞANLIURFA'DA 2 TERÖRİST YAKALANDI

'nın Suruç ilçesinde, sınırı geçmeye çalışan /'lı 2 teröristin yakalandığı bildirildi. Silahlarıyla yakalandığı belirtilen teröristler, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 'nin Aynularab bölgesinden bazı terör örgütü mensuplarının 'ye geçeceğine ilişkin bilgiye ulaştı.

Sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekipler, Suruç ilçesinden sınırı geçmeye çalışan terör örgütü / mensubu H.Y. ve F.O'yu yakaladı.

Silahlarıyla yakalandığı belirtilen teröristler, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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