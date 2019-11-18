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Düzce'de kan donduran olay! 8 günlük bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip "Bu öldü, bunu alın" dediler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.11.2019
8 GÜNLÜK BEBEKLERİNİN CANSIZ BEDENİNİ HASTANEYE GETİRİP BU ÖLDÜ, BUNU ALIN DEDİLER

'de, E.K. adlı kadın, eşi A.K. ile birlikte, 8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getirdi. E.K. ve A.K. çifti, jandarma tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Bebeğin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

merkeze bağlı Musababa köyünde yaşayan E.K. ve eşi A.K., 8 günlük erkek bebeklerinin cansız bedenini Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirdi. İddiaya göre E.K., "Bu öldü. Bunu alın" diyerek, bebeğin cansız bedenini acil servis personeline teslim etmek istedi.

Hastane personelinin haber vermesi üzerine gelen jandarma ekibi, çifti ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Bebeğin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR
Düzce'de, 8 günlük bebeğinin ölümünün ardından gözaltına alınan anne A.K. jandarmada verdiği ifadesinde olayın nasıl yaşandığını anlattı. Anne A.K. ifadesinde bebeğini emzirirken uyuya kaldığını söyledi. Annesinin emzirdiği bebeğin boğularak öldüğü belirlenirken, yapılan otopside de bebeğin ölümüne dair farklı bir duruma rastlanılmadı. Bunun üzerine jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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