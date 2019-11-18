Düzce'de kan donduran olay! 8 günlük bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip "Bu öldü, bunu alın" dediler
Düzce'de, E.K. adlı kadın, eşi A.K. ile birlikte, 8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getirdi. E.K. ve A.K. çifti, jandarma tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Bebeğin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belli olacak.
Düzce merkeze bağlı Musababa köyünde yaşayan E.K. ve eşi A.K., 8 günlük erkek bebeklerinin cansız bedenini Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirdi. İddiaya göre E.K., "Bu öldü. Bunu alın" diyerek, bebeğin cansız bedenini acil servis personeline teslim etmek istedi.
Hastane personelinin haber vermesi üzerine gelen jandarma ekibi, çifti ifadelerini almak üzere karakola götürdü.
Bebeğin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Düzce'de, 8 günlük bebeğinin ölümünün ardından gözaltına alınan anne A.K. jandarmada verdiği ifadesinde olayın nasıl yaşandığını anlattı. Anne A.K. ifadesinde bebeğini emzirirken uyuya kaldığını söyledi. Annesinin emzirdiği bebeğin boğularak öldüğü belirlenirken, yapılan otopside de bebeğin ölümüne dair farklı bir duruma rastlanılmadı. Bunun üzerine jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Sakarya’dan acı haber! 2 çocuk hayatını kaybetti
- Bakan İzmir için talimatı verdi: Yıkılacak!
- Uçaktan iğrenç görüntüler sosyal medyada olay oldu
- İzmir'de korkunç cinayet
- Cam fasulye konservesi bomba gibi patladı
- Şanlıurfa sınırında YPG/PKK'lı 2 terörist yakalandı
- Burs ve kredi alacak öğrenciler dikkat! Son gün yarın...
- Bursa'da 59 yaşındaki adam 40 yıldır cam yiyor
- Tahta parçalarından 200 saatte yaptı!
- Hintli dayı yaptı milyonlar onu izledi!
- Bakan Bekir Pakdemirli'den "balon balığı" ve "yangın söndürme tankı" açıklaması
- KKTC'den Rumlara tokat gibi yanıt! “Aklınızı başınıza alın, altında kalırsınız”
- Siirt'te PKK''ya ait drone ele geçirildi
- Son dakika: El Bab saldırısını organize eden teröristler Kandil'den!
- AK Partili Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni "EYT yanıtı! "Bu artık ikiyüzlülükten de öte siyasi sahtekarlık"
- Son dakika: Başkan Erdoğan: Birileri petrol paylaşımının içinde! Bizim derdimiz insandır
- Son dakika: Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması! Okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı
- Son dakika: Yıldız Kenter hayatını kaybetti
- Dışişleri Bakanlığından KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki
- AK Parti'li Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "EYT" açıklamasına sert eleştiri! "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu"
- İran'da protestolar giderek alevleniyor! Başkan Erdoğan bu sözlerle dikkat çekmişti...
- Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı