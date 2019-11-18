İzmir'de pompalı dehşeti! Cezaevinden izinli çıktı, sevgilisini öldürüp intihar etti
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
İzmir'in Buca ilçesinde cezaevinden izinli çıkan kişi, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti. Selçuk ve kadının cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Melisa Kalem'in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.
İzmir'in Buca ilçesinde cezaevinden izinli çıkan kişi, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti. İddiaya göre, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), Karanfil Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Melisa Kalem'in (24) evine gitti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Denizli Pamukkale'de faciadan dönüldü!
- Bursa'da trafik kazası: 10 yaralı
- Silahlı drone Songar göreve başlıyor
- Hem pratik hem de kolay... Bu bilgiler hayatınızı çok kolaylaştıracak
- Uzman çavuş ve eşi çocuklarının gözü önünde katledildi
- Adana'da garip olay! Süt sağım makinesiyle sahte içki ürettiler
- Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
- Eski eş pompalı ile fırını bastı dehşet saçtı
- Feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi
- Bursa'da korkutan bir deprem daha!
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Yıldız Kenter hayatını kaybetti
- Dışişleri Bakanlığından KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki
- AK Parti'li Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "EYT" açıklamasına sert eleştiri! "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu"
- İran'da protestolar giderek alevleniyor! Başkan Erdoğan bu sözlerle dikkat çekmişti...
- Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı
- Almanya'dan Fetullahçı Terör Örgütü'ne skandal destek!
- Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar: WhatsApp'tan fiyat belirleyenlere müsaade etmeyiz
- Son dakika: İstanbul Havalimanı anlaştı! İki uluslararası havalimanı ile...
- Bangladeş’te boru hattında patlama: 7 ölü, 22 yaralı
- Türkiye'den savunmada flaş "KERKES" adımı! İHA’lar GPS olmayan ortamda görev yapacak
- PKK'nın kalesine dönüşen Almanya'dan Selahattin Demirtaş'a cesaret ödülü!
- Başbakan Ersin Tatar’dan KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki!