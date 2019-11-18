18 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İzmir'de pompalı dehşeti! Cezaevinden izinli çıktı, sevgilisini öldürüp intihar etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI! DEHŞET SAÇTI

'in Buca ilçesinde cezaevinden izinli çıkan kişi, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını pompalı tüfekle öldürüp etti. Selçuk ve kadının cesedi otopsi için morguna kaldırıldı. 'in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.

'in Buca ilçesinde cezaevinden izinli çıkan kişi, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını pompalı tüfekle öldürüp etti. İddiaya göre, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), Karanfil Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi 'in (24) evine gitti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN