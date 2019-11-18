İzmir'de pompalı dehşeti! Cezaevinden izinli çıktı, sevgilisini öldürüp intihar etti

İzmir'in Buca ilçesinde cezaevinden izinli çıkan kişi, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti. Selçuk ve kadının cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Melisa Kalem'in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.

İzmir'in Buca ilçesinde cezaevinden izinli çıkan kişi, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti. İddiaya göre, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), Karanfil Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Melisa Kalem'in (24) evine gitti.