18 Kasım 2019, Pazartesi
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Bursa'da korkutan bir deprem daha!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.11.2019
BURSA'DA KORKUTAN BİR DEPREM DAHA!

'ın paylaştığı verilere göre saat 02.23'de Osmangazi merkezli 3.2 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yerin 10 KM derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı. Geçtiğimiz günlerde de Bursa Osmangazi merkezli 3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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