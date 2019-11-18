Bursa'da korkutan bir deprem daha!
Giriş Tarihi: 18.11.2019
AFAD'ın paylaştığı verilere göre saat 02.23'de Bursa Osmangazi merkezli 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 KM derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı. Geçtiğimiz günlerde de Bursa Osmangazi merkezli 3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.Detaylar geliyor...
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