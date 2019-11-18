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Bursa'da 59 yaşındaki adam 40 yıldır cam yiyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
BURSA'DA 59 YAŞINDAKİ ADAM 40 YILDIR CAM YİYOR

'nın İznik ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Nusret Aktaş, 40 yıldır cam yiyor. Restoranda kırılan bardağı ısırarak bu alışkanlığa başladığını anlatan Aktaş, cam yemenin sağlığına olumsuz bir etkisi olmadığını söyledi.

'nın İznik ilçesinde yaşayan, emekli Nusret Aktaş, 19 yaşından beri cam yiyor. Cam bardak ve şişeleri ısırıp, gıdaymış gibi tüketen Aktaş, alışkanlığının sağlığına olumsuz bir etkisinin olmadığını dile getirerek, "Vücudum gayet sağlıklı, sadece uyku bozukluğum var" dedi.

Bursa'da 59 yaşındaki adam 40 yıldır cam yiyor BURSA'DA 59 YAŞINDAKİ ADAM 40 YILDIR CAM YİYOR

"19 YAŞIMDAN BU YANA..."

Aktaş, alışkanlığına kırılan bir bardakla başladığını belirterek, "40 yıl önce bir restoranda yemek yedeğimiz sırada bardak kırıldı. Bende bardağı ısırıp yedim. İlk olarak orada başladım. 19 yaşımdan bu yana cam yiyebiliyorum" dedi.

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