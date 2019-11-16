Sakarya’da kaçak et operasyonu! Tam 20 ton…
Giriş Tarihi: 16.11.2019
Sakarya'nın Erenler ilçesinde, kaçak et kesimi yapıldığı tespit edilen 2 iş yerine baskın yapıldı. Ele geçirilen 20 ton et ve sakatat, imha edilmek üzere çöp kamyonlarına yüklendi. Etlerin hangi havyana ait olduğu yapılacak analizle ortaya çıkacak.
Erenler Toptancılar Sitesi'nde kaçak et kesimi yapıldığı belirlenen iş yerine polis ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın yapıldı. Kapıyı açarak giren ekipler, içeride kesik hayvan başı ve hayvan parçaları ile piyasaya sürülmek üzere hazırlanan etlerle karşılaştı. Sahipleri aynı olan yandaki iş yerinde de et kesimi yapıldığı öğrenildi. Bunun üzerine bu iş yerine de girildi.
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