Fotoğraftaki o detay hırsızları yakalattı
Hatay'da tanınmamak için kara çarşaf giyip, kuyumcudan 60 bin liralık altın çalan 5 kadını, yanlarındaki 8 yaşındaki çocuk ele verdi. Soygun sırasında yanlarında bulunan küçük kız çocuğu sayesinde kısa sürede yakalanan kadınların, daha sonra tanınmamak için çarşafları çıkarttığı görüldü.
Merkez Antakya ilçesinde kara çarşaf giyerek bir kuyumcuya giren İ.P., K.M., Ç.P., S.P. ve 16 yaşındaki B.P., kuyumcudan 60 bin TL değerinde altın çalıp kayboldu. Kısa süre sonra hırsızlığı fark eden kuyumcunun şikayeti üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi.
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çarşaflı kadınların yanında bulunan 8 yaşındaki kızın yüzü saptandı.
OLAYDAN BİR SAAT SONRA YAKALANDI
Güvenlik kamerası görüntülerinin ardından kadınları takibe alan ekipler, olaydan 1 saat sonra kız çocuğunun Hatay Devlet Hastanesi civarında olduğunu belirledi. Bölgede önlem alan polisler, hırsızlık şüphelisi 5 kadını yakaladı.
Tanınmamak için çarşafları çıkartan kadınlar, ifadelerinin ardından adliye sevk edildi.
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