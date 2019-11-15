Köpeğe çarpmamak isteyen sürücü büyük tehlike atlattı
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
Konya'nın Karatay ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü kaza yaptı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Köpek, kazada yaralanmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan köpek ise hızla uzaklaştı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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