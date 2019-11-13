Meteoroloji İstanbul için tarih verdi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklığın 2 ile 4 derece arasında azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken İzmir'i bugün sağanak yağış bekliyor. Çarşamba ve perşembe günü ise batı kesimleri şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın etkisi altına girecek.
Halk arasında "pastırma yazı" olarak alınan kasımda mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının, ay ortasından itibaren düşeceği değerlendiriliyor.
Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Bursa çevreleri ile İstanbul, Kütahya, Uşak ve Muğla'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul'da hava sıcaklığı kasım ayına göre mevsim normallerinin 10 derece üstünde ancak çarşamba ve perşembe günü kendisini gösterecek şiddetli rüzgar şeklinde yansıyacak.
Hafta boyunca yağış beklenmezken gündüz ile gece sıcaklıkları arasındaki fark artmaya başladı.İstanbul ise bugün hissedilen sıcaklık 20 derece ve çoğunlukla güneşli.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Adana: Az bulutlu 30
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27
Samsun: Az bulutlu 24
Trabzon: Az bulutlu 22
Erzurum: Az bulutlu ve açık 14
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23
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