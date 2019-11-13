13 Kasım 2019, Çarşamba
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Meteoroloji İstanbul için tarih verdi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.11.2019
METEOROLOJİ'DEN FLAŞ UYARI! TARİH VERİLDİ...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklığın 2 ile 4 derece arasında azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken 'i bugün bekliyor. Çarşamba ve perşembe günü ise batı kesimleri ve sağanak yağışın etkisi altına girecek.

Halk arasında "pastırma yazı" olarak alınan kasımda mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının, ay ortasından itibaren düşeceği değerlendiriliyor.

Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, , , Aydın, , , ve çevreleri ile , , ve 'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile 'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da hava sıcaklığı kasım ayına göre mevsim normallerinin 10 derece üstünde ancak çarşamba ve perşembe günü kendisini gösterecek şeklinde yansıyacak.

Hafta boyunca yağış beklenmezken gündüz ile gece sıcaklıkları arasındaki fark artmaya başladı.İstanbul ise bugün hissedilen sıcaklık 20 derece ve çoğunlukla güneşli.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Adana: Az bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Az bulutlu 24

Trabzon: Az bulutlu 22

Erzurum: Az bulutlu ve açık 14

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23

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