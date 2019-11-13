Bursa Ormanları'nda nadir görünlen kızık geyik sürprizi! Bir anda çıktılar
Sonbaharda çiftleşme döneminde olan kızıl geyikler, ormanda onları bekleyen bir fotoğraf sanatçısının karşısına hiç beklemediği anda çıktılar. Fotoğraf sanatçısı, yorgunluğunu atmak için orman içerisinde otururken geyikler onun yakınına kadar geldi.
Daha önce Ankara, Bolu ve Eskişehir de pek çok kez geyikleri fotoğraflayan yaban hayat fotoğrafçısı Ali Şenel, bu defa Bursa, Bilecik ve Kütahya ormanlarında kızıl geyikleri görüntülemek i��in geziyor. Kütahya ve Bilecik'ten sonra Bursa'da da geyikler objektifine poz verdi. Ancak bu defa geyikler fotoğrafçıyı buldu. Sonbahar, geyiklerin çiftleşme dönemi olduğu için erkek ve dişi geyiklerin bir arada görülebildiği nadir bir zaman dilimi.
YAKIN KAYIT ALAMADI
Bu sebeple yaklaşık 3 yıldır geyikleri fotoğraflayan Şenel yine onların peşindeydi. Bursa sınırları içerisinde yaptığı çalışmalarda onların izini buldu ve seslerini duydu. Ancak tüm gün peşlerinde koştuğu halde onları uzaktan çekebildi, istediği gibi yakın kayıt alamadı. İlginç olan ise yorgunluğunu atmak için orman içerisinde otururken geyiklerin onun yakınına kadar gelmesiydi.
"BANA DOĞRU GELİYORLARDI..."
''Çanta ve ekipmanlar ile daha fazla yürüyemeyeceğim için ağaçların arasına oturup dinlenmek istedim. Daha yarım saat geçmemişti ki çıtırtılar duydum" diyen Ali Şenel, "Kafamı kaldırdığımda 3 tane erkek geyiğin bana doğru geldiğini gördüm. Beni fark etmemişlerdi ve otlayarak yavaş yavaş geliyorlardı.. Ben de hemen fotoğraf makinemi alıp çekmeye başladım. 3-5 kare fotoğraftan sonra beni fark ettiler. Çünkü deklanşör sesini duydular. Ama otların arkasında oturur vaziyette olduğum için tam olarak beni seçemediler. Beni tam olarak anlamaya çalışırlarken ben de kısa süreli video kayıtlarını almayı başardım" şeklinde konuştu.
FOTOĞRAF ÇEKTİ
Daha sonra kaçan geyikleri dişilerin takip ettiğini gören Şenel birkaç kare de dişi geyiklerin fotoğrafını kayıt altına aldı. Türkiye'nin başta kuşlar olmak ve memeliler olmak üzere yaban hayatını belgelemeye çalışan Ali Şenel, 3 yıldır özellikle büyük memelilerin peşinde ülkeyi köşe bucak geziyor. Boz ayı, kurt, çakal, tilki, yaban domuzu, yaban keçisi, Anadolu Yaban Koyunu, sansar, alageyik ve vaşak bu sürede fotoğraflarını çektiği türlerden bazıları.
Özellikle geyikler üzerine daha ayrıntılı bir çalışma yürüten Ali Şenel, Türkiye'de bulunan 3 geyik türünü de (Kızıl Geyik, Karaca, Alageyik) 4 mevsim fotoğraflamayı hedefliyor. Ali Şenel, sosyal medyada senelfoto başlığıyla en ilginç anları paylaşıyor.
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