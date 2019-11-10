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Bursa'da iki grup birbirine girdi! Yaralılar var...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.11.2019 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ! YARALILAR VAR

'nın ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'nın ilçesinin Görükle Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kafeden çıkan grupla, kafenin önüne gelen başka bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgada, kafeden çıkan gruptan 3 kişi yaralandı.



İşte olay yerinden fotoğraf...

Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan diğer gruptaki şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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