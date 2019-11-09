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Mardin Kızıltepe'de bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.11.2019
MARDİN KIZILTEPE'DE BİR EVİN BODRUMUNDA 217 CANLI AKREP ELE GEÇİRİLDİ

Mardin’in ilçesinde polis ekipleri arama yaptıkları bir evde 217 adet canlı akrep ele geçirdi. Muhafaza altına alınan akrepler önce Kızıltepe Belediyesi Zabıta görevlilerine, daha sonra da Başkanlığı-Doğa Koruma ve Müdürlüğü ekibine teslim edildi.

Mardin'in ilçesindeki bir evde 217 akrep bulundu. Alınan bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Yenikent Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.

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H.Ç'ye ait olan evin katına inen polis ekipleri, şeffaf kutularda 217 canlı akrep gördü. Muhafaza altına alınan akrepler önce Kızıltepe Belediyesi Zabıta görevlilerine, daha sonra da Başkanlığı-Doğa Koruma ve Müdürlüğü ekibine teslim edildi.

H.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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