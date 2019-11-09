Mardin Kızıltepe'de bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri arama yaptıkları bir evde 217 adet canlı akrep ele geçirdi. Muhafaza altına alınan akrepler önce Kızıltepe Belediyesi Zabıta görevlilerine, daha sonra da Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı-Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibine teslim edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir evde 217 akrep bulundu. Alınan bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Yenikent Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.
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H.Ç'ye ait olan evin bodrum katına inen polis ekipleri, şeffaf kutularda 217 canlı akrep gördü. Muhafaza altına alınan akrepler önce Kızıltepe Belediyesi Zabıta görevlilerine, daha sonra da Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı-Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibine teslim edildi.
H.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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