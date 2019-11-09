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Kamyonun altında kalan motosikletli kurye hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
KORKUNÇ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

'da ters yolda giden kamyon karşı yönden gelen motosikletli kuryeyi altına alarak ölümüne yol açtı. anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

, 'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Örnek Sanayi Sitesi Kutlukent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki Mustafa Y. idaresindeki 55 VJ 550 kapalı kasa kamyon ters yönde seyir ederken, karşı yönden gelen bir lokantada motosikletli kurye olarak çalışıp yemek siparişinden geri dönen 21 yaşındaki Müslüm Özçiçek idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.

Kamyonun altında kalan motosikletli kurye hayatını kaybetti KAMYONUN ALTINDA KALAN MOTOSİKLETLİ KURYE HAYATINI KAYBETTİ

2 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Askerden yeni geldiği ve 2 ay önce evlendiği öğrenilen motosiklet sürücüsü Müslüm Özçiçek kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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