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Yürek yakan olay! Eski eşinin kaçırdığı kızını görebilmek için mücadele veriyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
YÜREK YAKAN OLAY! ESKİ EŞİNİN KAÇIRDIĞI KIZINI GÖREBİLMEK İÇİN MÜCADELE VERİYOR

'da yalayan (31), fiziksel ve fiziksel şiddet görmesi nedeniyle 5 yıl önce Ufuk Sabri A.'dan boşandı. Eski eşi tarafından Eylül ayında 'a kaçırılan kızı Ada'nın (8) velayetini alabilmek için Aile Mahkemesi'nde dava açarken, eski eşi hakkında ceza davası açılması için suç duyurusunda da bulundu.

, 2011 yılında evlendiği Ufuk Sabri A. ile 5 yıl önce boşandı. Pervin Hazan Yağcı, iddiaya göre boşanırken sorun yaşamamak için kızının velayetinin mahkeme tarafından babasına verilmesine onay verdi. Ancak Yağcı'nın kızı Ada, geçen 6 Eylül'de aynı mahallede oturdukları eski eşi tarafından 'a kaçırıldı.

Bu durumu daha sonra öğrenen Yağcı, sesini duyurabilmek için sosyal medyada yaptığı, "Üzülerek, 5 sene önce gördüğüm fiziksel, duygusal ve ekonomik şiddet sonucu protokolle anlaşmalı olarak boşandığım eski eşim Ufuk Sabri A.'nın, protokolde bana verilen günlerden biri olan 6 Eylül Cuma günü, okula götürmek üzere benden aldığı 8 yaşındaki kızım Ada A.'yı, iznim, bilgim ve muvafakat belgem olmadan Kuzey Kıbrıs'a kaçırdığını teyit ettiğimi bildiririm" şeklindeki paylaşım ile gündeme geldi.

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