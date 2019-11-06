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Boş senede imza atan damada, kayınpederinden 950 bin liralık borç

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
KAYINPEDER KAZIĞI! BAKIN NE YAPMIŞ

'de yaşayan Ufuk (45), kayınpederi ile dairesini 220 bin liraya satın almak için anlaştı. Kredi çekip 130 bin lirayı ödeyen, kalan 90 bin lira için de boş senet veren Ekerol, tüm ödemeyi tamamladığında ise evine gelen icra kağıdıyla şaşkına döndü. Damat, kayınpederinin boş senede 950 bin lira yazıp, icra işlemi başlatarak, kendisini dolandırdığını öne sürdü.

'de yaşayan 2 çocuklu Hacere- Ufuk çifti, 2010 yılında ev almaya karar verdi. Ancak yeteri kadar parası olmayan , kayınpederi ile sahibi olduğu daireyi satın almak için 220 bin liraya anlaştı. 100 bin lira kredi çeken Ekerol, birikimi olan 30 bin lirayı da ekleyip, kayınpederine 130 bin lira verdi. Kalan 90 bin lira için de 'Ölüm kalım var' diyerek, boş senet imzaladı.

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