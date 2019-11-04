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Trafikte terör estirmişlerdi! İstenen ceza belli oldu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.11.2019
TRAFİKTE TERÖR ESTİRMİŞLERDİ!

'da D-100 karayolu Sefaköy mevkisinde 15 Eylül’de düğün konvoyu ile trafiği durdurarak meşaleler yakan ve tabancalarla havaya ateş eden 7 kişi hakkında iddianamede hazırlandı.

İddianamede, kamera görüntülerine göre Emre Can U. (24). ve Ersan B.'nin (21) kurusıkı tabancayla havaya ateş açtıkları, araçların konvoy halinde harekete başlamasından sonra "Yolu kapat" şeklinde sesler duyulduğu, sonrasında Ersan B. (21), Kaan P. (25), A. (23), Erkan O. (29), Eray Y. (23) ve İbrahim S.'nin (26) dörtlüleri yakıp araçlarının hızlarını düşürerek trafiği yavaşlattıkları ve durma noktasına getirdikleri belirtildi.

Ersan B.'nin ve Kaan P.'nin meşale yaktığı; Ersan B., Kaan P., Servet Furkan A., Erkan O., Eray Y. ve İbrahim S.'nin araçlarından abartılı egzoz sesi çıkardıklarının duyulduğu da anlatıldı. Havaya ateş açan 2 kişi hakkında 3 yıla, trafiği durduran 5 kişi hakkında da 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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