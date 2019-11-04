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Hafriyat kamyonu, otomobil ile çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
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'in İslahiye ilçesinde, dün gece İslahiye-Kilis karayolunun 35'inci kilometresi Yolbaşı Mahallesi yakınlarında hafriyat yüklü kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

, meydana geldi. İ.K. (37) yönetimindeki 27 AKB 14 plakalı hafriyat kamyonu ile karşı yönde gelen 'nın (45) kullandığı 27 LN 779 plakalı otomobil çarpıştı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Metin Kara ile kuzeni (53) ve eşi (50) yaralandı. İhbar ile olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından hastanelere götürüldü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Metin Kara ve kuzeni Ahmet Yılmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. İslahiye Devlet Hastanesi acilinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Hatice Yılmaz ise hayatı tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan karayolu araçların çekilmesinin ardında yeniden açıldı. Hafriyat kamyonu sürücüsü İ.K .ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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