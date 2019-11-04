Hafriyat kamyonu, otomobil ile çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, dün gece İslahiye-Kilis karayolunun 35'inci kilometresi Yolbaşı Mahallesi yakınlarında hafriyat yüklü kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, meydana geldi. İ.K. (37) yönetimindeki 27 AKB 14 plakalı hafriyat kamyonu ile karşı yönde gelen Metin Kara'nın (45) kullandığı 27 LN 779 plakalı otomobil çarpıştı.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Metin Kara ile kuzeni Ahmet Yılmaz (53) ve eşi Hatice Yılmaz (50) yaralandı. İhbar ile olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından hastanelere götürüldü.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Metin Kara ve kuzeni Ahmet Yılmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. İslahiye Devlet Hastanesi acilinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Hatice Yılmaz ise hayatı tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan karayolu araçların çekilmesinin ardında yeniden açıldı. Hafriyat kamyonu sürücüsü İ.K .ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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