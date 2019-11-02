Son dakika: Kayseri'de 9 ton kaçak tütün ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 02.11.2019
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, Kayseri-Ankara kara yolu Beydeğirmeni mevkisinde durdurduğu kargo aracında 9 ton 265 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Kayseri'de bir kargo aracında 9 ton 265 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, Kayseri-Ankara kara yolu Beydeğirmeni mevkisinde durdurulan kargo aracında arama yaptı.
Dedektör köpeğin de kullanıldığı aramada 9 ton 265 kilogram bandrolsüz tütün bulundu.
Tütünleri, Diyarbakır'da kargoya verenlerin yakalanması için çalışma sürüyor.
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