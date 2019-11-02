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Son dakika: Kayseri'de 9 ton kaçak tütün ele geçirildi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2019
KAYSERİ'DE 9 TON KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ!

ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, Kayseri-Ankara kara yolu Beydeğirmeni mevkisinde durdurduğu kargo aracında 9 ton 265 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

'de bir kargo aracında 9 ton 265 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, Kayseri-Ankara kara yolu Beydeğirmeni mevkisinde durdurulan kargo aracında arama yaptı.

Dedektör köpeğin de kullanıldığı aramada 9 ton 265 kilogram bandrolsüz tütün bulundu.

Tütünleri, 'da kargoya verenlerin yakalanması için çalışma sürüyor.

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