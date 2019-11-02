Kedi ve köpekleri sahibinin cansız bedenini yedi
42 yaşındaki Malike Okutucu, İstanbul'daki evinde parçalanmış bir şekilde bulundu. Kağıthane'deki evinde kedi ve köpekleriyle yaşayan Malike Okutucu'nun ölüm nedeni ise belirlenemedi.
İstanbul'da evcil hayvanlarıyla birlikte yaşayan Malike Okutucu (42), ev sahibinin aramalarına cevap vermeyince inanılmaz olay ortaya çıktı. Kağıthane'deki evinde kedi ve köpekleri ile yaşayan Okutucu, 3 aydır kirasını ödemeyince ev sahibi tarafından defalarca arandı.
Cevap verilmemesi üzerine şüphelenen ev sahibi, bir arkadaşından kiracısını kontrol etmesini istedi. Malike Okutucu'nun yaşadığı daireye gelen Cevahir Z., zile basmasına rağmen karşılık alamadı. Ev sahibi arkadaşını arayarak bilgi veren genç adam, daireden kötü kokular yayıldığını söyledi. Kadının oturduğu daireye gelen ev sahibi, kokulardan şüphelenerek polise haber verdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri, çilingir eşliğinde kapıyı açtıklarında gördükleri manzara karşısında şoke oldu.
Haftalar önce öldüğü tespit edilen kadının cansız bedeninin evdeki 3 kedi ve 1 köpek tarafından parçalandığı belirlendi. Aile yakınları, Okutucu'nun psikolojisinin bozuk olduğunu ve intihar etmiş olabileceğini söyledi. Adli Tıp, Okutucu'nun cansız bedeninin kediler tarafından parçalandığını, bu nedenle tam ölüm nedeninin belirlenemediğini ifade etti. (Sabah)
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