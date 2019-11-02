02 Kasım 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Marmara'da sıcaklıklar artacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2019 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019
MARMARA'DA SICAKLIKLAR ARTACAK

Perşembe günü 'a etkisi altına alan yağış dün akşam saatlerinde bölgeyi terk ederken, 'den son dakika uyarısı geldi. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Yer yer sis ve pus görülecek bölgede, sıcaklıklar 1 ila 3 derece artacak.Bölgede rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN