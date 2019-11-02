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Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 4 bin litre sahte içki bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2019
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR!

'nın merkez Seyhan ilçesinde ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evin imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda yapım aşamasında ve satışa hazır 4 bin litre sahte içki ele geçirdi.

Ekipler, şüpheli B.İ'yi gözaltına aldı, sahte içkiler imha edildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA

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