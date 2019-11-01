Son dakika: Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! Bazı BUDO ve İDO seferleri iptal edildi...
Son dakika haberine göre; Perşembe günü öğlen saatlerinde başlayan ve gece devam eden yağış deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. BUDO ve İDO seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00, 09.30 ve 13.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30, 10.00 ve 13.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
İDO DA BAZI SEFERLERİ İPTAL ETTİ
İDO internet sitesinden olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal ettiğini açıkladı.
İşte iptal edilen İDO seferleri:
Büyükçekmece-Bursa 01.11.2019 10:30 - 12:10
Bursa-Büyükçekmece 01.11.2019 08:00 - 09:40
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 01.11.2019 08:30 - 11:05
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 01.11.2019 07:50 - 09:50
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 01.11.2019 07:45 - 10:40
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