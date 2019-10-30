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Yediği nardan zehirlenen 4 yaşındaki Saliha, hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2019
NAR YİYEN 4 YAŞINDAKİ KIZ, ÖLDÜ

'nin Yeşilhisar ilçesinde, aynı aileden 6 kişi yedikleri nardan zehirlenerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Aileden 4 yaşındaki Saliha Çakır, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olay, öğlen saatlerinde Yeşilhisar'ın Kavak Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Çakır, Saliha Çakır, Osman Çakır, Üzeyir Çakır, Keser Çakır ve 4 yaşındaki Saliha Çakır, iddiaya göre uzun süre beklemiş narı yedi.

5 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Bir süre sonra rahatsızlanan aile, kendi imkanlarıyla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan aileden durumu ağır olan Saliha Çakır, Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çakır, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 5 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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