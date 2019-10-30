Yediği nardan zehirlenen 4 yaşındaki Saliha, hayatını kaybetti
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, aynı aileden 6 kişi yedikleri nardan zehirlenerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Aileden 4 yaşındaki Saliha Çakır, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Olay, öğlen saatlerinde Yeşilhisar'ın Kavak Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Çakır, Saliha Çakır, Osman Çakır, Üzeyir Çakır, Keser Çakır ve 4 yaşındaki Saliha Çakır, iddiaya göre uzun süre beklemiş narı yedi.
5 KİŞİ TABURCU EDİLDİ
Bir süre sonra rahatsızlanan aile, kendi imkanlarıyla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan aileden durumu ağır olan Saliha Çakır, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çakır, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 5 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Cuma günü geliyor
- Koruma altındaki karacayı silahla vurdular
- Bozuk para üstünde sanat! Herkes hayran kaldı...
- Eşini zincirle boğan zanlıdan kan donduran ifadeler
- Babasının arabası perte çıkınca hüngür hüngür ağladı
- 'Sigara' kavgas��nda silahlar ateşlendi: 5 yaralı
- Güreş müsabakasında inanılmaz an!
- İstanbul'da korkunç ölüm! İddia çok vahim...
- Mezar açtıran şüphe!
- Deterjan yutan çocuk 8 yılda 300 ameliyat geçirdi
- PKK şüphelileri Türkiye-Yunanistan sınırında yakalandı
- Türkiye - Suriye sınırında patlama!
- AK Parti MKYK'da değişiklik
- Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazası ile ilgili flaş haber
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kongrede kendimizi yenileyecek ve enerjimizi tazeleyeceğiz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'ya sert tepki: Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde!
- Milli Savunma Bakanlığı: Rus heyet ile görüşmeler tamamlanmıştır
- SON DAKİKA: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'nin skandal tasarısına yanıt
- SON DAKİKA: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
- DEAŞ'ın 5 numarası İsmail el İthavi Sakarya'daki bu evde yakalandı!
- SON DAKİKA: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
- Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe