31 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Çanakkale'de 76'sı çocuk, 147 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2019
76'SI ÇOCUK, 147 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmek isteyen uyruklu 76'sı çocuk, 147 sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga, İğdeli ve Çakmak Burnu açıklarında düzenledikleri 3 ayrı operasyonda harekat halindeki lastik botlar içinde 76'sı çocuk, 35'i kadın ve 36'sı erkek olmak üzere uyruklu 147 yakaladı.

Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN