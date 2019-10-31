Bursa Mudanya'da 4 kişiyi öldürmüştü! Akli dengesi yerinde çıktı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde iftar sofrasında ailesinin 4 ferdini tabanca ile öldüren sanığın akli dengesi yerinde çıktı. Bu durumu kabul etmeyen sanık, itiraz edeceğini söyledi.2018 yılı Mayıs ayında meydana gelen olayda, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Hamza Sakin, iftar saatinde tabancasını çekip dehşet saçtı.
Hamza Sakin (42), babası Hasan Sakin ile çocukları Rümeysa (18) ve Süleyman'a (15) kurşun yağdırdı.
Sakin, kaçmaya çalışan eşi Havva Sakin'i (38) de sığındığı evin önündeki sundurmada yakalayıp tabancayla vurduktan sonra boğazına bıçağı sapladı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen polis ve jandarma ekipleri ile sağlık görevlileri, Hasan Sakin ile gelini Havva ve torunları Rümeysa ve Süleyman'ın öldüğünü belirledi. Aile efradının üzerine iki şarjör boşaltan Hamza Sakin tutuklandı.
(Fotoğrafta Süleyman Sakin)
Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "yakın akrabayı öldürmek" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talebiyle hakkında dava açılan Hamza Sakin'in yargılanmasına devam edildi.
Daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, "Ruhsatlı olan tabancamı 6 ay önce satın aldım. Eşimin beni aldattığından şüpheleniyordum. Son zamanlarda benden uzak durmaya başladı. Olay akşamı iftar olduğu için hep birlikte sofraya oturduk. O sırada çocuklar annesine 'fahişe' deyince, eşim de oğlana 'nonoş' dedi. Babam da ailemden yana oluyordu. Birden kendimi kaybettim ve tabancamı çıkarıp ateş ettim. Bir anlık gaflet sonucu hepsini öldürdüm. Tabancamı onları öldürmek için almadım" dedi.
(Fotoğrafta Rümeysa Sakin)
Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanığın cezai ehliyetinin bulunduğunu belirtti. Sanık, akli dengesinin yerinde olduğuna dair raporu kabul etmeyip, karara itiraz edeceğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mühlet istemesinin ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
(Fotoğrafta HavvaSakin)
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