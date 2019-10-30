Samsun'da 24 yıl sonra mezar açtıran şüphe
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
Samsun'un Bafra ilçesinde 24 yıl önce ölen kişinin babası olduğunu iddia eden kadının başvurusu üzerine, DNA tespiti için mahkeme kararıyla mezar açıldı.
Alınan bilgiye göre, Nuray G., 24 yıl önce 1995 yılında Dededağ Mahallesi'nde 66 yaşında ölen Mahmut Demir'in babası olduğunu iddia ederek, mahkemeye başvurdu.
MAHKEME KARARIYLA AÇILDI
Bunun üzerine Dededağ Mahallesi mezarlığında bulunan Mahmut Demir'in mezarı, mahkeme kararıyla bugün açıldı.
MEZAR KAPATILDI
DNA testi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere kemik örnekleri alındıktan sonra, mezar tekrar kapatıldı.
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