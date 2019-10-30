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Samsun'da 24 yıl sonra mezar açtıran şüphe

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
MEZAR AÇTIRAN ŞÜPHE!

'un Bafra ilçesinde 24 yıl önce ölen kişinin babası olduğunu iddia eden kadının başvurusu üzerine, DNA tespiti için mahkeme kararıyla mezar açıldı.

Alınan bilgiye göre, Nuray G., 24 yıl önce 1995 yılında 'nde 66 yaşında ölen 'in babası olduğunu iddia ederek, mahkemeye başvurdu.

MAHKEME KARARIYLA AÇILDI

Bunun üzerine Dededağ Mahallesi mezarlığında bulunan Mahmut Demir'in mezarı, mahkeme kararıyla bugün açıldı.

MEZAR KAPATILDI

DNA testi için Kurumuna gönderilmek üzere kemik örnekleri alındıktan sonra, mezar tekrar kapatıldı.

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