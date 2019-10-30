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Koruma altındaki karacayı silahla vurdular

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.10.2019
KORUMA ALTINDAKİ KARACAYI SİLAHLA VURDULAR

’nin Pınarhisar ilçesinde avlanması yasak olan ve koruma altındaki türler arasında yer alan yavru karaca, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vurularak öldürüldü.

Olay dün akşam üzeri Pınarhisar'a bağlı Çayırdere köyünde meydana geldi. Çayırdere köyünde yaralı bir karaca bulan köylüler, durumu Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yavru Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

"DESTEK BEKLİYORUZ"

Yavru karacanın nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasında yer aldığı ve koruma altındaki türler sınıfında bulunduğu öğrenildi. 'nden yapılan açıklamada, "Yöremizde koruma altında olan ve avlanması yasak olan karaca avının önlenebilmesi için yöre halkımızın ve yasal avcılarımızın desteğini bekliyoruz" denildi.

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