Meteoroloji hava tahmin raporunu yayımladı! İstanbullular perşembe gününe dikkat

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre 31 Ekim perşembe günü başta İstanbul olmak üzere kuzey kesimlerde sağanak yağış bekleniyor. İşte Meteoroloji tarafından yayımlanan haftanın hava durumu raporu.

Meteoroloji tarafından yayımlanan 5 günlük rapora göre bu hafta yurdun büyük bölümü sağanak yağış etkisinde olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

PARÇALI VE BULUTLU OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın hava Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Kars, Ardahan, Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

SİS VE PUS ÖNGÖRÜLÜYOR

Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olacağı tahmin edilirken, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus öngörülüyor.

PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Salı ve çarşamba günlerinin yoğun sisle geçeceği İstanbul'da perşembe günü sağanak yağış bekleniyor. Ankara'yı ise salı gününden cuma gününe kadar parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.