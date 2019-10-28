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Meteoroloji hava tahmin raporunu yayımladı! İstanbullular perşembe gününe dikkat

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
İSTANBULLAR PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre 31 Ekim perşembe günü başta olmak üzere kuzey kesimlerde bekleniyor. İşte Meteoroloji tarafından yayımlanan haftanın raporu.

tarafından yayımlanan 5 günlük rapora göre bu hafta yurdun büyük bölümü etkisinde olacak. kıyıları ile Doğu Anadolu ve 'da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

PARÇALI VE BULUTLU OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın hava Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (, Ardahan, hariç), Güneydoğu Anadolu ile , , , , , Hatay, ve 'nin kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

SİS VE PUS ÖNGÖRÜLÜYOR

Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olacağı tahmin edilirken, Marmara'nın güney ve doğusu, ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus öngörülüyor.

PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Salı ve çarşamba günlerinin yoğun sisle geçeceği 'da perşembe günü sağanak yağış bekleniyor. Ankara'yı ise salı gününden cuma gününe kadar parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.

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