Bursa'da cinsel istismardan aranan zanlı bağ evinde yakalandı

Bursa'da,jandarma ekiplerince yapılan devriye görevi sırasında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 4 yıldır aranan M.A., bağ evinde yakalandı. M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İnegöl'deki Yenice Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları sırada bağ evindeki bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.

4 YILDIR ARANIYORDU

Bunun üzerine, bağ evine gidip kimlik kontrolünü yapan ekipler, bu kişinin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl kesinleşmiş cezasının bulunan ve 4 yıldır aranan M.A. olduğunu belirledi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan M.A., Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.