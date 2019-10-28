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Bursa'da cinsel istismardan aranan zanlı bağ evinde yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
4 YILDIR KAÇIYORDU! BÖYLE YAKALANDI

'da,jandarma ekiplerince yapılan devriye görevi sırasında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 4 yıldır aranan M.A., bağ evinde yakalandı. M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl 'na bağlı ekipler, İnegöl'deki Yenice Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları sırada bağ evindeki bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.

4 YILDIR ARANIYORDU

Bunun üzerine, bağ evine gidip kimlik kontrolünü yapan ekipler, bu kişinin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl kesinleşmiş cezasının bulunan ve 4 yıldır aranan M.A. olduğunu belirledi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan M.A., Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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