Bursa'da cinsel istismardan aranan zanlı bağ evinde yakalandı
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
Bursa'da,jandarma ekiplerince yapılan devriye görevi sırasında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 4 yıldır aranan M.A., bağ evinde yakalandı. M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İnegöl'deki Yenice Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları sırada bağ evindeki bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.
4 YILDIR ARANIYORDU
Bunun üzerine, bağ evine gidip kimlik kontrolünü yapan ekipler, bu kişinin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl kesinleşmiş cezasının bulunan ve 4 yıldır aranan M.A. olduğunu belirledi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan M.A., Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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