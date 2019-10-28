İstanbul'da miras yüzünden eniştesini vurdu
İstanbul, Bağcılar’da bir şahıs, miras nedeniyle tartıştığı eniştesini kafasından vurdu. Ağır yaralanan enişte, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Olay Bağcılar'da öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre avcılık merakı bulunan Nevzat Fideci köpeği ile beraber evine geldiği sırada aralarında daha önceden miras nedeniyle husumet bulunan kayınçosu Metin S. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Metin S. yanında getirdiği silahını çıkartarak eniştesi Nevzat Fideci'yi kafasından vurdu.
KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ
Silah seslerini duyan vatandaşlar olay yerine geldiğinde Fideci'yi yerde kanlar içerisinde gördü. Vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Fideci'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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